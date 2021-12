Il Cdm approva il nuovo decreto anti-Covid: cosa cambia e quali sono le misure in vigore dal 27 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Cdm approva decreto anti-Covid: cosa cambia dal 27 dicembre Regole Nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 dicembre, il Consiglio dei ministri ha approvato il “dl festività”, che entrerà in vigore il 27 dicembre: ecco cosa cambia e quali sono le regole imposte dal governo per contrastare l’aumento dei contagi, causato anche dall’esplosione della variante Omicron, che, secondo gli ultimi studi, rappresenterebbe già il 30% dei nuovi casi registrati in Italia nelle ultime settimane. na conferenza stampa del ministro della Salute Roberto Speranza, del coordinatore del Cts Franco Locatelli e del portavoce del Cts Silvio Brusaferro illustrerà ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Cdmdal 27Regole Nel pomeriggio di oggi, giovedì 23, il Consiglio dei ministri hato il “dl festività”, che entrerà inil 27: eccole regole imposte dal governo per contrastare l’aumento dei contagi, causato anche dall’esplosione della variante Omicron, che, secondo gli ultimi studi, rappresenterebbe già il 30% dei nuovi casi registrati in Italia nelle ultime settimane. na conferenza stampa del ministro della Salute Roberto Speranza, del coordinatore del Cts Franco Locatelli e del portavoce del Cts Silvio Brusaferro illustrerà ...

