Il campione di marcia esule fiumano | “Siamo stati dimenticati”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic – Si chiama Abdon Pamich l’che nel 1962 vinse a Belgrado il campionato europeo di. Come riporta Adnkronos, l’avvicinarsi del sessantesimo anniversario di quel trionfo, però, non è manifestato dall’uomo con la gioia dovuta. E il motivo riguarda ancora il dramma vissuto da piccolissimo. “Sono un. Ci hanno” L’Pamich parla così nel corso del premio Asi Sport&Cultura svoltosi al Salone d’Onore del Coni “Sono un profugocome tanti, dopo la fine della Seconda guerra, dal confine nord-orientale del nostro Paese. Quindici anni dopo l’inizio di quell’esilio, sono tornato in Jugoslavia. A Belgrado, nel 1962, ho vinto il Campionato ...

"Sono un profugo fiumano. Esule come tanti, dopo la fine della Seconda guerra, dal confine nord - orientale del nostro Paese. Quindici anni dopo l'inizio di quell'esilio, sono tornato in Jugoslavia. A ...Pamich è un marciatore,olimpico ed europeo, 40 volteitaliano su varie distanze. ... Nel 1952 ho vinto la mia prima gara di: ero abituato a camminare per le montagne della mia ...“Sono un profugo fiumano. Esule come tanti, dopo la fine della Seconda guerra, dal confine nord-orientale del nostro Paese. Quindici anni dopo l’inizio di quell’esilio, sono ...Il confronto con la classifica al termine del girone d'andata della passata stagione Con l'ultima giornata del girone d'andata, concluso con le partite di ieri, è tempo dei primi verdetti in Serie A.