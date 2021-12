Il Borussia Dortmund rilancia per il rinnovo di Haaland: Real e Psg alla finestra (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Borussia Dortmund non vuole perdere Haaland e starebbe per offrirgli un ricco contratto: Real e Psg restano alla finestra Il Borussia Dortmund non vuole perdere l’attaccante Haaland. Il norvegese ha addosso gli occhi di tantissimi club dalla Premier alla Liga e non solo. I gialloneri starebbero pensando di proporgli una ricca offerta di contratto per convincerlo a restare. La proposta del club sarebbe quella di raddoppiare lo stipendio da 8 a 16 milioni, diventando il più pagato della rosa. Non solo, scadenza al 2024 e clausola a 75 milioni di euro. Real Madrid e PSG sarebbero alla finestra per capire la situazione. Intanto in caso di mancato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilnon vuole perderee starebbe per offrirgli un ricco contratto:e Psg restanoIlnon vuole perdere l’attaccante. Il norvegese ha addosso gli occhi di tantissimi club dPremierLiga e non solo. I gialloneri starebbero pensando di proporgli una ricca offerta di contratto per convincerlo a restare. La proposta del club sarebbe quella di raddoppiare lo stipendio da 8 a 16 milioni, diventando il più pagato della rosa. Non solo, scadenza al 2024 e clausola a 75 milioni di euro.Madrid e PSG sarebberoper capire la situazione. Intanto in caso di mancato ...

