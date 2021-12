Il Barcellona batte il Real Madrid 3-0 al Bernabeu – 23 dicembre 2017 – VIDEO (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel Clasico del 23 dicembre 2017, il Barcellona conquista il tempio del Real Madrid con una grande vittoria per 3-0 El Clasico è il nome con cui è conosciuto in ogni dove uno degli eventi calcistici più affascinanti del mondo, il confronto tra Barcellona e Real Madrid. Due compagini che vantano il maggior numero di vittorie di campionati spagnoli: 34 i blancos, 26 i blaugrana. La storica rivalità tra le due società non si limita tuttavia alla dimensione sportiva, ma coinvolge soprattutto recentemente questioni di cultura e di politica. Barcellona e Real Madrid rappresentano infatti due regioni da sempre molto contrapposte come la Catalogna e la Castiglia. Una rivalità che si respira tra ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel Clasico del 23, ilconquista il tempio delcon una grande vittoria per 3-0 El Clasico è il nome con cui è conosciuto in ogni dove uno degli eventi calcistici più affascinanti del mondo, il confronto tra. Due compagini che vantano il maggior numero di vittorie di campionati spagnoli: 34 i blancos, 26 i blaugrana. La storica rivalità tra le due società non si limita tuttavia alla dimensione sportiva, ma coinvolge soprattutto recentemente questioni di cultura e di politica.rappresentano infatti due regioni da sempre molto contrapposte come la Catalogna e la Castiglia. Una rivalità che si respira tra ...

