Il 27 presentazione del calendario evento di Andrea Matacena con Teleclubitalia e The Club Factory | il ricavato alla Caritas di San Pio X

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Sarà aperta al pubblico il 27 dicembre alle 18.30 la prima personale di, noto fotografo napoletano seguitissimo sui social. La mostra è allo Chalet del Centro di Giugliano dove sarà visibile sino al 27 gennaio. A sponsorizzare ed organizzare l’iniziativa TeleItalia e The, che con l’artista hanno realizzato unL'articolonotizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

VaticanIHD : ?????Messaggio del #PapaFrancesco per la 55ma #GiornataMondialedellaPace Da leggere ??Messaggio #Pace e i discorsi… - HolySeePress : Udienza del Santo Padre alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi - - Quirinale : #Quirinale, la presentazione degli auguri di Natale e di fine anno al Presidente #Mattarella da parte del Corpo Dip… - Efisio31251859 : RT @dottorbarbieri: ???????? IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, MATTARELLA, HA AUTORIZZATO POCO FA IL GOVERNO ALLA PRESENTAZIONE DEL DDL DI RATIFI… - Obsolete_LG : RT @dottorbarbieri: ???????? IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, MATTARELLA, HA AUTORIZZATO POCO FA IL GOVERNO ALLA PRESENTAZIONE DEL DDL DI RATIFI… -

Ultime Notizie dalla rete : presentazione del

Città di Trani

Si è tenuto mercoledì 22 dicembre, presso il Palazzo della Provincia di Perugia, l’evento di presentazione ai Comuni umbri del ...ROMA - Nessuna decisione e' stata presa dal giudice sportivo della serie A su Udinese-Salernitana, partita della 19/esima giornata di serie A non disputata per la mancata presentazione della squadra c ...