Il 24 dicembre la Libia non andrà al voto. Cosa ne pensano i candidati della proposta di HNEC di rinviare le elezioni di un mese? (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mercoledì, il consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephanie Williams, ha discusso degli sviluppi relativi al processo elettorale durante il suo incontro con un certo numero di candidati presidenziali nella capitale libica, Tripoli. Williams ha dichiarato di aver incontrato un certo numero di candidati presidenziali, per discutere “modi per proteggere il processo elettorale e portarlo avanti, facendo in modo che venga data al popolo libico l’opportunità di scegliere i propri rappresentanti.” Williams ha pubblicato alcuni scatti di questi incontri, compreso l’ex vicepresidente del Governo di Accordo Nazionale, Ahmed Maiteeq, l’ex ministro dell’Istruzione dello stesso Governo Othman Abdel-Jalil, Mohamed Ahmed Al-Sharif, e Fadil Al-Amin. Mercoledì l’Alta Commissione Elettorale Nazionale (HNEC) ha proposto ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mercoledì, il consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephanie Williams, ha discusso degli sviluppi relativi al processo elettorale durante il suo incontro con un certo numero dipresidenziali nella capitale libica, Tripoli. Williams ha dichiarato di aver incontrato un certo numero dipresidenziali, per discutere “modi per proteggere il processo elettorale e portarlo avanti, facendo in modo che venga data al popolo libico l’opportunità di scegliere i propri rappresentanti.” Williams ha pubblicato alcuni scatti di questi incontri, compreso l’ex vicepresidente del Governo di Accordo Nazionale, Ahmed Maiteeq, l’ex ministro dell’Istruzione dello stesso Governo Othman Abdel-Jalil, Mohamed Ahmed Al-Sharif, e Fadil Al-Amin. Mercoledì l’Alta Commissione Elettorale Nazionale () ha proposto ...

Advertising

StrumentiP : #Medioriente Il 24 dicembre la Libia non andrà al voto. Cosa ne pensano i candidati della proposta di HNEC di rinvi… - TommyBrain : Limes:Un casus belli per la Russia, le parole di Draghi e altre notizie interessanti - IacobellisT : Limes:Un casus belli per la Russia, le parole di Draghi e altre notizie interessanti - TweetsdiTeo : RT @amnestyitalia: #Libia denunciate una miriade di violazioni dei diritti umani verificatesi nel paese nel periodo precedente le elezioni… - scandura : 1?2? Update 22 dicembre 21:57 CET #Sloug 'Status restritced' #Almisan traina lentamente #FSOSloug in condizioni… -