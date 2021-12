Ieri 44.595 casi in Italia, è record da inizio pandemia (Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - Sono 44.595 i nuovi casi positivi al Covid in Italia. Mai così tanti dall'inizio della pandemia (febbraio 2020). Il precedente record risale al 13 novembre dello scorso anno, quando i casi furono 40.902. Ieri i casi di positività al coronavirus erano stati 36.293. 'Boom' di tamponi, 901.450 processati (Ieri 779.303) con un tasso di positività in crescita al 4,9% (+0,3%). In risalita il numero dei morti, 168 (Ieri 146) per un totale di 136.245 vittime. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari che sono 178 in più rispetto a Ieri (+163) per 8722 complessivi. In crescita le terapie intensive: 1023 i pazienti (+13 rispetto a Ieri) con 93 ingressi al giorno. È quanto emerge ... Leggi su agi (Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - Sono 44.595 i nuovipositivi al Covid in. Mai così tanti dall'della(febbraio 2020). Il precedenterisale al 13 novembre dello scorso anno, quando ifurono 40.902.di positività al coronavirus erano stati 36.293. 'Boom' di tamponi, 901.450 processati (779.303) con un tasso di positività in crescita al 4,9% (+0,3%). In risalita il numero dei morti, 168 (146) per un totale di 136.245 vittime. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari che sono 178 in più rispetto a(+163) per 8722 complessivi. In crescita le terapie intensive: 1023 i pazienti (+13 rispetto a) con 93 ingressi al giorno. È quanto emerge ...

