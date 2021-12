(Di giovedì 23 dicembre 2021) Non osiamo immaginare quale ‘giro di soldi’ ruoti in questi giorni intorno aise,spiega il provider globale di dati, analisi, consulenza e tecnologie innovative in ambito sanitario e farmaceutico, Iqvia, nelmese di– dunque un periodo non ancora ‘acceso’oggi – glidi 30diper irapidi in farmacia.: il boom con l’introduzione del green pass obbligatorio per alcune categorie di lavoratoridicevamo, già il mese scorso – spiegano anta dall’Iqvia – le farmacie italianecomplessivamente trattato circa un milione di ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @italiaserait: I tamponi fatturano cifre da capogiro: solo a novembre gli italiani hanno speso qualcosa come 30 milioni di euro https://… - italiaserait : I tamponi fatturano cifre da capogiro: solo a novembre gli italiani hanno speso qualcosa come 30 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : tamponi fatturano

Italia Sera

I corridoi "Covid free", le frontiere chiuse al turismo, i vaccini, iche non bastano più. ... "Destinazioni richiestissime, ma checomunque complessivamente il 70% in meno di quello ......farmacie che inizialmente non avevano aderito al protocollo regionale per l'esecuzione dei... prevede che le multinazionali chealmeno 750 milioni di euro l'anno dovranno pagare un'...Non osiamo immaginare quale ‘giro di soldi’ ruoti in questi giorni intorno ai tamponi se, come spiega il provider globale di dati, analisi, consulenza e tecnologie innovative in ambito sanitario e far ...code tamponi farmacia 1 Federico Fubini per il "Corriere della Sera" Il 15 ottobre scorso è uno spartiacque nella storia della pandemia in Italia, perché da quel giorno il green pass non serviva più s ...