I rimedi della nonna funzionano sempre, parola di Vanessa! (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ieri Vanessa Paradis ha compiuto 49 anni in splendida forma. Corpo ultra tonico, viso disteso, chioma morbida e fluente. Quali sono suoi segreti di bellezza? In gran parte dei rimedi super classici delle nonne e alla portata di tutte. Vanessa Paradis story guarda le foto Vanessa Paradis, quintessenza della bellezza periennial in stile francese Attrice, cantante, mamma di Lily-Rose Depp. Vanessa Paradis è una delle star francesi più amate e tiene alta la bandiera delle star periennial d’Oltralpe. Il 22 dicembre ha compiuto 49 anni e, per celebrarla, il magazine Vogue ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ieri Vanessa Paradis ha compiuto 49 anni in splendida forma. Corpo ultra tonico, viso disteso, chioma morbida e fluente. Quali sono suoi segreti di bellezza? In gran parte deisuper classici delle nonne e alla portata di tutte. Vanessa Paradis story guarda le foto Vanessa Paradis, quintessenzabellezza periennial in stile francese Attrice, cantante, mamma di Lily-Rose Depp. Vanessa Paradis è una delle star francesi più amate e tiene alta la bandiera delle star periennial d’Oltralpe. Il 22 dicembre ha compiuto 49 anni e, per celebrarla, il magazine Vogue ...

