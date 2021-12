I precari del ‘San Pio’ scrivono al sindaco: “Siamo eroi anti-covid, il nemico non è vinto” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiQuindici precari impiegati dall’azienda A.O. San Pio per l’emergenza covid-19 verranno tagliati dall’organico il 31 dicembre 2021. Visto il perdurare dell’emergenza hanno inviato una lettera al sindaco nel tentativo di ricevere spiegazioni. Ad oggi non hanno ricevuto alcuna risposta. Di seguito la lettera inviata al primo cittadino di Benevento Mastella: “Egregio Signor sindaco, Con la presente, vogliamo condividere il Nostro disagio attuale che rischia di riflettersi sul benessere dell’intera comunità. Facciamo parte di quella schiera di persone che Lei stesso e un folto gruppo di politici e giornalisti amate definire “eroi”. Abbiamo combattuto e stiamo combattendo una guerra, con passione e coraggio, contro un nemico non ancora sconfitto. Ogni giorno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiQuindiciimpiegati dall’azienda A.O. San Pio per l’emergenza-19 verranno tagliati dall’organico il 31 dicembre 2021. Visto il perdurare dell’emergenza hanno inviato una lettera alnel tentativo di ricevere spiegazioni. Ad oggi non hanno ricevuto alcuna risposta. Di seguito la lettera inviata al primo cittadino di Benevento Mastella: “Egregio Signor, Con la presente, vogliamo condividere il Nostro disagio attuale che rischia di riflettersi sul benessere dell’intera comunità. Facciamo parte di quella schiera di persone che Lei stesso e un folto gruppo di politici e giornalisti amate definire “”. Abbiamo combattuto e stiamo combattendo una guerra, con passione e coraggio, contro unnon ancora sconfitto. Ogni giorno ...

