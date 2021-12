"I missili Nato alle nostre porte". Putin protesta e chiede a Roma di mediare

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella consueta conferenza stampa fiume di fine anno, Vladimirsfoggia il tradizionale esercizio di propaganda e non fa sconti a nessuno. Pone l’accento sulle responsabilità nelle varie crisi aperte e rinsalda il ruolo della Russia sulla scena internazionale. Un ruolo che, a suo dire, l’Occidente tenta di minare in ogni modo come dimostra il caso dell’Ucraina, imbevuta di retorica anti russa e “costantemente rinforzata con armi moderne e con lavaggi del cervello alla popolazione”. Mosca continua a escludere un intervento militare, nonostante le centinaia di migliaia di soldati spediti al fronte. “Non è la nostra opzione preferita, non lo vogliamo. Spero”, ha continuato il presidente, “che lo sviluppo della situazione proceda lungo questo sentiero” di dialogo intrapreso con le controparti. A loro, ovveroati, ricorda ...