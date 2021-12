I medici: «Tamponi, a Milano situazione ingestibile» Contagi a +135% in sette giorni, incidenza a 543 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei medici di Milano: situazione ingestibile, code infinite nelle farmacie. I punti tampone non accettano ricettario e email. La Regione rafforza la sorveglianza del personale sanitario: Tamponi più frequenti per i medici in ospedali e Rsa, raccomandato l’uso delle mascherine Ffp2 Leggi su corriere (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine deidi, code infinite nelle farmacie. I punti tampone non accettano ricettario e email. La Regione rafforza la sorveglianza del personale sanitario:più frequenti per iin ospedali e Rsa, raccomandato l’uso delle mascherine Ffp2

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Ordine dei Medici di Milano: situazione tamponi ingestibile #covid - ladyonorato : Hanno lasciato a casa i medici e infermieri IMMUNI davvero, guariti e non inoculati, senza stipendio. Adesso che ha… - Italia_Notizie : «A Milano la situazione dei tamponi è ingestibile» In città contagi in crescita: +135% in sette giorni - menelik40 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ordine dei Medici di Milano: situazione tamponi ingestibile #covid - emobranco : RT @Corriere: Milano, tamponi nel caos e farmacie sotto assedio. L’Ordine dei medici: sistema Ats in... -