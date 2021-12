I 14,4 miliardi di euro in cassa e quel risiko che fa gola anche a Parigi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Bnp Paribas, la più importante banca francese, con una capitalizzazione in borsa di quasi 75 miliardi di euro (come le italiane Intesa-Sanpaolo e UniCredit messe insieme) ha la “pancia piena” dopo aver ceduto le sue attività retail e commerciali negli Stati Uniti, attraverso la sua filiale Bank of the West, a Bmo Financial Group per 16,3 miliardi di dollari, cioè 14,4 miliardi di euro. Un bel colpo, decisamente, che riporta d’attualità una domanda specifica: che cosa fare ora? Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 dicembre 2021) Bnp Paribas, la più importante banca francese, con una capitalizzazione in borsa di quasi 75di(come le italiane Intesa-Sanpaolo e UniCredit messe insieme) ha la “pancia piena” dopo aver ceduto le sue attività retail e commerciali negli Stati Uniti, attraverso la sua filiale Bank of the West, a Bmo Financial Group per 16,3di dollari, cioè 14,4di. Un bel colpo, decisamente, che riporta d’attualità una domanda specifica: che cosa fare ora? Segui su affaritaliani.it

Advertising

giuliainnocenzi : Mentre in Italia apriamo nuove centrali a gas e riattiviamo quelle a carbone, in Olanda stanno investendo 25 miliar… - Palazzo_Chigi : #ConfAmb2021, Draghi: Nei prossimi cinque anni dobbiamo investire 191,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono altri… - moale77 : RT @bancaetica: In base all’ultima relazione del @MEF_GOV, nel 2019 l’importo movimentato dalle banche nel settore delle #armi ha superato… - Antiogu60 : I #FurbettiPrenditori del Bonus edilizi, frodi per 4 miliardi di euro: necessari i controlli sulla cessione del cre… - bellarmix : @lorepregliasco Il debito pubblico si aggira sui 2700 miliardi di euro e ci preoccupiamo di un virus che se tutto v… -

Ultime Notizie dalla rete : miliardi euro Cnh scorpora Iveco Group. Sfida camion senza pilota ...9% del capitale e il 42,5% dei diritti di voto) fa un balzo del 3,4% a 16,78 euro. La proposta è ...5 e 17,5 miliardi rispetto agli 11,8 miliardi del 2019, con un aumento di circa il 50%, e un utile ...

Nel 2021 record di tasse. Un conto da 513 miliardi Nel 2021 lo Stato ha incassato 513,5 miliardi di euro dalle tasse degli italiani, uno dei conti più salati degli ultimi vent'anni. Dal 2001 a oggi il gettito è aumentato quasi del 40 per cento, cioè 146 miliardi in più. Lo studio della ...

Nuove euro-tasse per 17 miliardi l'anno ilGiornale.it Accademia, da Roma 700mila euro Un maxi-pacchetto da 2,1 milioni di euro per il mondo della musica. E’ il contenuto di un emendamento approvato in Senato e inserito nella Legge di Bilancio in in discussione a ieri. Tra i destinatari ...

Approvato il maxi progetto per il dragaggio del canale I lavori, del valore di 1,5 milioni di euro, dovranno essere realizzati in 120 giorni consecutivi e, una volta completati, consentiranno di allargare il volume navigabile del Canale, garantendo anche ...

...9% del capitale e il 42,5% dei diritti di voto) fa un balzo del 3,4% a 16,78. La proposta è ...5 e 17,5rispetto agli 11,8del 2019, con un aumento di circa il 50%, e un utile ...Nel 2021 lo Stato ha incassato 513,5didalle tasse degli italiani, uno dei conti più salati degli ultimi vent'anni. Dal 2001 a oggi il gettito è aumentato quasi del 40 per cento, cioè 146in più. Lo studio della ...Un maxi-pacchetto da 2,1 milioni di euro per il mondo della musica. E’ il contenuto di un emendamento approvato in Senato e inserito nella Legge di Bilancio in in discussione a ieri. Tra i destinatari ...I lavori, del valore di 1,5 milioni di euro, dovranno essere realizzati in 120 giorni consecutivi e, una volta completati, consentiranno di allargare il volume navigabile del Canale, garantendo anche ...