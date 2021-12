Hockey prato, novità per la FIH: entra anche il Floorball-Unihockey e nasce la categoria Elite (Di giovedì 23 dicembre 2021) novità di fine anno per la Federazione Italiana Hockey che nella giornata di ieri ha annunciato alcune news in una conferenza stampa nella quale è intervenuto ovviamente il presidente Sergio Mignardi. Il primo annuncio è stato quello dell’aggregazione del Floorball-UniHockey alla FederHockey. Presenti per l’occasione anche il presidente FIUF Giorgio Rambaldi e il segretario generale FIUF Jorgen Olshov. Le parole di Mignardi: “La nostra Federazione intende mettere insieme tutte le discipline che compongono la famiglia degli sport con bastone e pallina; dopo l’Hockey su prato, l’Hockey indoor e il beach Hockey, nei nostri quadri entra ora una disciplina importante e di respiro internazionale come il ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021)di fine anno per la Federazione Italianache nella giornata di ieri ha annunciato alcune news in una conferenza stampa nella quale è intervenuto ovviamente il presidente Sergio Mignardi. Il primo annuncio è stato quello dell’aggregazione del-Unialla Feder. Presenti per l’occasioneil presidente FIUF Giorgio Rambaldi e il segretario generale FIUF Jorgen Olshov. Le parole di Mignardi: “La nostra Federazione intende mettere insieme tutte le discipline che compongono la famiglia degli sport con bastone e pallina; dopo l’su, l’indoor e il beach, nei nostri quadriora una disciplina importante e di respiro internazionale come il ...

