Hockey pista | Serie A1 | nell’ultima giornata del 2021 | successi netti per Forte e Correggio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildell’suva in archivio. LaA1 ha infatti emesso gli ultimi verdetti di quest’anno in attesa di ripartire nel 2022. Ecco come sono andate le cose. Nell’undicesima, che ha visto i rinvii dei big match Lodi-Follonica e Trissino-Bassano, sfide che verranno recuperate il 12 gennaio, si registrano ilarghissimi deldei Marmi e delrispettivamente sul Monza (7-0) e sul Matera (10-2). Ma non è finita qui, perché a mettersi a referto sono anche le affermazioni di misura del Sarzana sul Grosseto (4-3), del Valdagno sul Vercelli (4-3) e del Montebello – in trasferta – sul Sandrigo (2-3). Si riparte, con la 12esima, il prossimo 5 gennaio 2022. CAMPIONATO...

Prossimo impegno per EngasVercelli, il 5 gennaio 2022 in casa, al Palapregnolato, alle 20. Fa il suo ingresso inMatteo Brusa per i piemontesi. Al dodicesimo, Maniero commette fallo in ...Nell'sumaschile l'Amatori Lodi ha avuto due casi di positività e ha ottenuto il rinvio della partita in programma mercoledì contro il Follonica mentre il PalaCastellotti è stato chiuso ...Il 2021 dell'hockey su pista va in archivio. La Serie A1 ha infatti emesso gli ultimi verdetti di quest'anno in attesa di ripartire nel 2022. Ecco come sono andate le cose. Nell'undicesima giornata, ...Partita intensa, equilibrata e corretta in cui hanno prevalgono i padroni di casa, trascinati da una tripletta di Motaran ...