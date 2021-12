Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: esulta solo Renon. Asiago e Gherdeina vanno ko (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il giovedì sera dell’Alps League sorride poco ai colori italiani. Andiamo a vedere come sono andate le cose in questo 23 dicembre 2021, dove i team nostrani hanno raccolto complessivamente una vittoria e due sconfitte. Il successo è arrivato dal Renon, capace di imporsi 0-4 sulla pista dell’EHC Lustenau. Prestazione splendida degli ospiti, imperforabili in difesa e capaci, dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0, di calare addirittura un poker con Frei e Spinell (doppietta per lui nel secondo tempo) e la griffe di Giacomuzzi, a meno di due giri di lancette dal termine, a chiudere i conti. Le sconfitte invece sono andate a carico dell’Asiago e del Gherdeina. I veneti si sono fatti beffare in casa con lo score di 2-3 dagli sloveni del HDD SIJ Acroni Jesenice, non dimostrandosi abili nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il giovedì sera dell’sorride poco ai colori italiani. Andiamo a vedere come sono andate le cose in questo 23 dicembre, dove i team nostrani hanno raccolto complessivamente una vittoria e due sconfitte. Il successo è arrivato dal, capace di imporsi 0-4 sulla pista dell’EHC Lustenau. Prestazione splendida degli ospiti, imperforabili in difesa e capaci, dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0, di calare addirittura un poker con Frei e Spinell (doppietta per lui nel secondo tempo) e la griffe di Giacomuzzi, a meno di due giri di lancette dal termine, a chiudere i conti. Le sconfitte invece sono andate a carico dell’e del. I veneti si sono fatti beffare in casa con lo score di 2-3 dagli sloveni del HDD SIJ Acroni Jesenice, non dimostrandosi abili nel ...

