“Ho trovato il vero amore”. Tina Cipollari, nuovo fidanzato: è ufficiale. E si scopre chi è (Di giovedì 23 dicembre 2021) Stavolta è arrivata la conferma direttamente da lei e anche i più scettici ora ci credono davvero. Tina Cipollari ne aveva parlato tempo fa durante ‘Uomini e Donne’, ma in molti avevano ipotizzato che stesse semplicemente provocando Gemma Galgani, invece non è stato affatto così. L’opinionista del programma di Maria De Filippi ha infatti trovato una nuova anima gemella, dopo la delusione sentimentale avuta con Vincenzo Ferrara. Con quest’ultimo si era addirittura parlato di matrimonio. Alcuni giorni fa Tina Cipollari ha avuto uno screzio con il collega e amico Gianni Sperti: “Stiamo parlando di uno che si mette il cotone nei pantaloni per sembrare superdotato. C’ha una certa età e dice di avere 38 anni. Lui si mette l’ovatta nelle parti intime, pensate quanto sia attendibile”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Stavolta è arrivata la conferma direttamente da lei e anche i più scettici ora ci credono davne aveva parlato tempo fa durante ‘Uomini e Donne’, ma in molti avevano ipotizzato che stesse semplicemente provocando Gemma Galgani, invece non è stato affatto così. L’opinionista del programma di Maria De Filippi ha infattiuna nuova anima gemella, dopo la delusione sentimentale avuta con Vincenzo Ferrara. Con quest’ultimo si era addirittura parlato di matrimonio. Alcuni giorni faha avuto uno screzio con il collega e amico Gianni Sperti: “Stiamo parlando di uno che si mette il cotone nei pantaloni per sembrare superdotato. C’ha una certa età e dice di avere 38 anni. Lui si mette l’ovatta nelle parti intime, pensate quanto sia attendibile”. ...

