Highlights Dinamo Mosca-Novara 0-3 | gironi Champions League volley VIDEO

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Idi-Igor Gorgonzola, sfida valevole per la terza giornata della Pool C di Cev2021/2022 difemminile. Le ragazze di coach Lavarini si impongono con un secco 3-0 (25-20, 25-21, 25-23). Le russe provano a sfruttare un momento di difficoltà diper rientrare nel terzo parziale, ma l’ingresso di Herbots dà nuova carica a. Le azzurre conquistano così tre punti che confermano il primo posto nel girone, staccando proprio le russe. Grande prestazione del libero Eleonora Fersino: 91% di ricezione positiva (84% la perfetta) che si aggiunge alle grandi difese fatte. Di seguito le immagini salienti della partita. LA CRONACA DELLA PARTITA REGOLAMENTO: CHI ...

