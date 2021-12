Halo Infinite, spopolano le orecchie da gatto sull’elmetto: per quale ragione e perché sono così richieste? (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una configurazione particolare sta spopolando tra i giocatori di Halo. Di che cosa si tratta? Strano ma vero, un semplice elmetto con le orecchie da gatto. Configurazione del personaggio di Halo Infinite – Computermagazine.itOgni gioco è conosciuto per alcuni meme innovativi e che lo rendono, per certi versi, decisamente simpatico. Abbiamo avuto modo di conoscerne qualcuno guardando i titoli più famosi, e se dovessimo citarne qualcuno potremmo parlare tranquillamente dei balli su Fortnite. LEGGI ANCHE: Rockstar Games regala un videogioco per scusarsi con i fan: ecco come scaricarlo Ma, in questo caso, a rendere la situazione ancora più bizzarra è decisamente la possibilità di caratterizzare il proprio personaggio su Halo Infinite in una maniera assai ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una configurazione particolare sta spopolando tra i giocatori di. Di che cosa si tratta? Strano ma vero, un semplice elmetto con leda. Configurazione del personaggio di– Computermagazine.itOgni gioco è conosciuto per alcuni meme innovativi e che lo rendono, per certi versi, decisamente simpatico. Abbiamo avuto modo di conoscerne qualcuno guardando i titoli più famosi, e se dovessimo citarne qualcuno potremmo parlare tranquillamente dei balli su Fortnite. LEGGI ANCHE: Rockstar Games regala un videogioco per scusarsi con i fan: ecco come scaricarlo Ma, in questo caso, a rendere la situazione ancora più bizzarra è decisamente la possibilità di caratterizzare il proprio personaggio suin una maniera assai ...

