“Hai la testa in Coppa d’Africa”: Anguissa risponde a un tifoso (Di giovedì 23 dicembre 2021) La sconfitta del Napoli con lo Spezia ha fatto non poco male all’ambiente, anche per come è arrivata (zero tiri in porta della squadra ligure, ndr). La frustrazione per non aver vinto una partita pienamente in controllo c’è e i tifosi non hanno risparmiato i giocatori azzurri In particolare, risalta il caso sul nuovo centrocampista Zambo Anguissa, accusato di “avere già la testa in Coppa d’Africa” (manifestazione che partirà il prossimo 9 gennaio, ndr) piuttosto che concentrarsi sullo Spezia. Il caso Anguissa risalta sugli altri perché è arrivata la risposta diretta del calciatore, tutto su Instagram. Così, semplicemente, ha risposto Zambo Anguissa a uno dei tifosi napoletani, che di fatto hanno contestato l’impegno messo in campo dal camerunense e, di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 dicembre 2021) La sconfitta del Napoli con lo Spezia ha fatto non poco male all’ambiente, anche per come è arrivata (zero tiri in porta della squadra ligure, ndr). La frustrazione per non aver vinto una partita pienamente in controllo c’è e i tifosi non hanno risparmiato i giocatori azzurri In particolare, risalta il caso sul nuovo centrocampista Zambo, accusato di “avere già lain” (manifestazione che partirà il prossimo 9 gennaio, ndr) piuttosto che concentrarsi sullo Spezia. Il casorisalta sugli altri perché è arrivata la risposta diretta del calciatore, tutto su Instagram. Così, semplicemente, ha risposto Zamboa uno dei tifosi napoletani, che di fatto hanno conto l’impegno messo in campo dal camerunense e, di ...

