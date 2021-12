“Ha ucciso il vicino e l’ha mangiato. Credeva di poter curare così il suo cervello”: 39enne a processo per cannibalismo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Storie cannibali nell’Idaho. I siti web statunitensi di nera parlano solo di questo. Un uomo accusato dell’omicidio di un altro uomo ora dovrà affrontare anche l’accusa di cannibalismo. Il sospetto 39enne, James David Russell, aveva già affrontato un’accusa di omicidio di primo grado, secondo quanto riportato dal quotidiano Bonner County Daily Bee. Russell è stato arrestato il 10 settembre per l’omicidio di David Flaget, il cui corpo non integro è stato trovato nel suo camioncino. Successivamente le autorità hanno affermato che parti del corpo di Flaget sono state trovate a casa di Russell, alcune all’interno del microonde. Quest’ultimo, secondo quanto riporta il quotidiano locale citando documenti del tribunale che sta seguendo il caso, “Credeva di poter guarire se stesso tagliando porzioni di carne umana e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Storie cannibali nell’Idaho. I siti web statunitensi di nera parlano solo di questo. Un uomo accusato dell’omicidio di un altro uomo ora dovrà affrontare anche l’accusa di. Il sospetto, James David Russell, aveva già affrontato un’accusa di omicidio di primo grado, secondo quanto riportato dal quotidiano Bonner County Daily Bee. Russell è stato arrestato il 10 settembre per l’omicidio di David Flaget, il cui corpo non integro è stato trovato nel suo camioncino. Successivamente le autorità hanno affermato che parti del corpo di Flaget sono state trovate a casa di Russell, alcune all’interno del microonde. Quest’ultimo, secondo quanto riporta il quotidiano locale citando documenti del tribunale che sta seguendo il caso, “diguarire se stesso tagliando porzioni di carne umana e ...

