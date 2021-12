"Guardate da vicino...". Squarcio sul seno, fuori tutto: Elettra Lamborghini, la foto vietata ai minori | Guarda (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una "follia pre-natalizia", quella consegnata da Elettra Lamborghini a tutti i suoi seguaci su Instagram. Trattasi ovviamente di una fotografia, scatto piccantissimo e malizioso, l'ultimo postato sul suo profilo dall'incontenibile cantante ed ereditiera. A corredo della foto, il commento: "C'è chi ha zoommato e c'è chi mente", scrive corredando le poche parole con emoticon di risate a crepapelle. Insomma, secondo Elettra Lamborghini tutti hanno zoomato la fotografia, questo il significato delle sue parole. E perché mai? Presto detto, anche se la ragione con assoluta probabilità non è sfuggita a nessuno: Elettra si mostra in un peculiare vestito fucsia, il quale sfoggia due strappi esattamente in corrispondenza della parte inferiore del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una "follia pre-natalizia", quella consegnata daa tutti i suoi seguaci su Instagram. Trattasi ovviamente di unagrafia, scatto piccantissimo e malizioso, l'ultimo postato sul suo profilo dall'incontenibile cantante ed ereditiera. A corredo della, il commento: "C'è chi ha zoommato e c'è chi mente", scrive corredando le poche parole con emoticon di risate a crepapelle. Insomma, secondotutti hanno zoomato lagrafia, questo il significato delle sue parole. E perché mai? Presto detto, anche se la ragione con assoluta probabilità non è sfuggita a nessuno:si mostra in un peculiare vestito fucsia, il quale sfoggia due strappi esattamente in corrispondenza della parte inferiore del ...

Advertising

odalysio : #katia che critica a le ragazze per il modo di vestire ,e lei che ha scelto una vita da ricca senza avere una famig… - wolvespath : SPOILER NARUTO SHIPPUDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . Guardate quanto è più soft vicino a suo fratello ?? - tonykrausestoe : @Mia80925859Mia ma ti risulta che Manuel abbia mai detto a Lulu di non divertirsi ? Che la trattenga a se o metta i… - MarianoFilippi : RT @tartaro7: In questo momento il gatto nero che accoppa e mangia leprotti, è appostato vicino al vigneto, in attesa di un cinghiale da ca… - Sbisolo : RT @tartaro7: In questo momento il gatto nero che accoppa e mangia leprotti, è appostato vicino al vigneto, in attesa di un cinghiale da ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardate vicino SOLSTIZIO D'INVERNO OGGI, 21 DICEMBRE 2021/ Frasi da amare: il gelo con Buzzati... Già, questo sarà un lungo inverno, ma guardate il bicchiere mezzo pieno, come faceva Virginia Woolf ... ovviamente), mentre il solstizio d'estate è quello in cui è più vicino. Il solstizio ritarda ogni ...

Oroscopo Ariete 2022 di Paolo Fox: anno con Giove nel segno Possono essere state numerose e diverse le difficoltà che avete vissuto, ma se adesso vi guardate ... Avrete un primo indizio di fortuna a fine primavera, che riguarderà più da vicino i nati del segno ...

"Non guardate le nostre fidanzate": accoltellati due 17enni vicino alla ruota panoramica di Firenze La Repubblica Firenze.it Già, questo sarà un lungo inverno, mail bicchiere mezzo pieno, come faceva Virginia Woolf ... ovviamente), mentre il solstizio d'estate è quello in cui è più. Il solstizio ritarda ogni ...Possono essere state numerose e diverse le difficoltà che avete vissuto, ma se adesso vi... Avrete un primo indizio di fortuna a fine primavera, che riguarderà più dai nati del segno ...