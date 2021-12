Gruppo Hera contro la povertà energetica, aiuti a clienti in difficoltà (Di giovedì 23 dicembre 2021) Opzioni di sostegno ai pagamenti, definite anche in collaborazione con enti e associazioni del territorio, a tutela crescente in funzione della difficoltà delle famiglie. Ma anche soluzioni per il risparmio energetico e strumenti di comunicazione per veicolare tutte le opzioni di supporto disponibili. Sono questi gli strumenti del Gruppo Hera per affiancare i propri clienti nella complessa fase di rialzo dei costi energetici internazionali. Si tratta di un vasto pacchetto di misure di protezione e prevenzione con l’obiettivo di supportare soprattutto le utenze più fragili. Interventi di aiuto già disponibili, ai quali si aggiungeranno le misure che il Governo sta finalizzando Le misure del Gruppo Hera sono già disponibili con l’obiettivo di fornire un supporto continuativo, utile ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Opzioni di sostegno ai pagamenti, definite anche in collaborazione con enti e associazioni del territorio, a tutela crescente in funzione delladelle famiglie. Ma anche soluzioni per il risparmio energetico e strumenti di comunicazione per veicolare tutte le opzioni di supporto disponibili. Sono questi gli strumenti delper affiancare i proprinella complessa fase di rialzo dei costi energetici internazionali. Si tratta di un vasto pacchetto di misure di protezione e prevenzione con l’obiettivo di supportare soprattutto le utenze più fragili. Interventi di aiuto già disponibili, ai quali si aggiungeranno le misure che il Governo sta finalizzando Le misure delsono già disponibili con l’obiettivo di fornire un supporto continuativo, utile ...

