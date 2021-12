Green Pass, si pensa al microchip sottopelle per averlo sempre con sé “Il telefono potrebbe scaricarsi” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Green Pass potrebbe presto diventare parte di noi, nel senso letterale del termine. Non più sul telefono ma sotto la nostra pelle. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 44.595 unità. Da ieri 168 morti e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilpresto diventare parte di noi, nel senso letterale del termine. Non più sulma sotto la nostra pelle. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 44.595 unità. Da ieri 168 morti e L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

borghi_claudio : Ma davvero il nonno ha detto che tre quarti dei morti sono tra i non vaccinati? È ovviamente palesemente falso. Enn… - borghi_claudio : Ovviamente perfettamente inutile chiedermi cosa penso delle super iper restrizioni. Ero contrario al sistema del gr… - NicolaPorro : Esiste un altro modo per affrontare il virus senza il #greenpass? Secondo @pbecchi e Menichella sì e ci spiegano co… - 4921Luigi : RT @noitre32: Hanno raggiunto il loro scopo: Far 'vaccinare' più gente possibile per aumentare i contagi con l'infame super green pass. ?????? - WTF1807 : RT @dessere88: Madrid live “Collegamento, lui ci spiega la situazione attuale. Il governo spagnolo stringe il capio, mascherina obbligato… -