Green pass ridotto e obbligo mascherine, bozza decreto Natale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Green pass valido 6 mesi, obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca, mascherina Ffp2 obbligatoria al cinema, al teatro, allo stadio, sui mezzi pubblici. Sono le misure per arginare la diffusione della variante Omicron e dei contagi covid secondo la bozza del decreto Natale, sul tavolo del Consiglio dei ministri. La ‘sforbiciata’ dei tempi del Green pass entra in vigore dal 1 febbraio. “Fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto trova applicazione anche in zona bianca”, si legge nella bozza. Ma il decreto fa un passo in più, introducendo l’obbligo della Ffp2 ai mezzi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021)valido 6 mesi,di mascherina all’aperto anche in zona bianca, mascherina Ffp2 obbligatoria al cinema, al teatro, allo stadio, sui mezzi pubblici. Sono le misure per arginare la diffusione della variante Omicron e dei contagi covid secondo ladel, sul tavolo del Consiglio dei ministri. La ‘sforbiciata’ dei tempi delentra in vigore dal 1 febbraio. “Fino al 31 gennaio 2022, l’di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto trova applicazione anche in zona bianca”, si legge nella. Ma ilfa uno in più, introducendo l’della Ffp2 ai mezzi ...

