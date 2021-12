Green pass Italia, Speranza: “Durerà 6 mesi, booster dopo 4” (Di giovedì 23 dicembre 2021) La durata del Green pass si riduce da 9 mesi a 6 mesi e le autorità sanitarie sono al lavoro per anticipare a 4 mesi la dose booster del vaccino anti Covid. “Abbiamo approvato in Consiglio dei ministri un provvedimento importante che dispone una serie di interventi sanitari per provare a rispondere a crescita casi che riscontriamo nelle ultime giornate e che è figlia soprattutto dell’arrivo nel nostro Paese della variante Omicron. Il primo articolo di questo decreto approvato, all’unanimità prevede una riduzione del tempo di vigenza del Green pass che attualmente è 9 mesi, le nuove evidenze emerse ci portano a ridurre questo arco temporale a 6 mesi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) La durata delsi riduce da 9a 6e le autorità sanitarie sono al lavoro per anticipare a 4la dosedel vaccino anti Covid. “Abbiamo approvato in Consiglio dei ministri un provvedimento importante che dispone una serie di interventi sanitari per provare a rispondere a crescita casi che riscontriamo nelle ultime giornate e che è figlia soprattutto dell’arrivo nel nostro Paese della variante Omicron. Il primo articolo di questo decreto approvato, all’unanimità prevede una riduzione del tempo di vigenza delche attualmente è 9, le nuove evidenze emerse ci portano a ridurre questo arco temporale a 6”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto ...

