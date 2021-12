Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli lascia il reality? L'opinionista rompe il silenzio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo lo scontro con Alfonso Signorini durante il ventinovesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, si è vociferato l'addio della Bruganelli. Ecco le su parole. Leggi su comingsoon (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo lo scontro con Alfonso Signorini durante il ventinovesimo appuntamento con ilVip, si è vociferato l'addio della. Ecco le su parole.

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - NCupiodissolvi : @CucchiRiccardo Un paese in cui i pezzenti la notte sognano di essere strapagati supermanager. Poi si svegliano...… - paladino_clara : RT @sake_road: Manuel e Lulù ricevono un aereo da parte dei fans - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: - MONICA40632108 : RT @MONICA40632108: ?? L’amore di un grande fratello verso la sorellina ?? - meredithgrigia : Io e il mio amore grande(mio fratello)stiamo andando al cinemaaaaa???? -