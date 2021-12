Grande Fratello Vip, Maria Monsè spara a zero su Jessica Selassié dopo lo sfogo per Basciano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Maria Monsè coglie al volo l’opportunità di lanciare una stilettata alla rivale del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di giovedì 23 dicembre 2021)coglie al volo l’opportunità di lanciare una stilettata alla rivale delVip.

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - peppe844 : #gfvip Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni passa tutta la notte con Alessandro Basciano: 'Jessica mi ha detto che… - BITCHYXit : Barù: prima doccia al Grande Fratello Vip - robertospek : @NinaRicci_us Mi dispiace, ma non posso perdere nemmeno un minuto della diretta del ' Grande Fratello VIP '... - jo22299193 : @_b3nder @GrandeFratello @MediasetPlay Senza Alex Belli - IL GRANDE FRATELLO VIP e' poca cosa, non vi e' nessuna ca… -