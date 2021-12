Grande Fratello Vip, Adriana Volpe parla di Alex Belli, Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo: “Non escludo niente” (Di giovedì 23 dicembre 2021) In un’intervista rilasciata a Novella 2000, Adriana Volpe ha parlato dei concorrenti del Grande Fratello Vip. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri ricopre infatti il ruolo di opinionista nella sesta edizione del reality show di Canale 5 (insieme a Sonia Bruganelli). Dapprima Volpe ha parlato della “chimica artistica” fra Alex Belli e Soleil Sorge: “Sono scettica all’idea che quello che c’è stato fra loro possa finire così. Avranno occasione di chiarirsi e non escludo che questo possa succedere in diretta. Il personaggio di Soleil è pronto a rinascere. Ha avuto un Grande contraccolpo e ora deve rimodellare i rapporti con gli altri, ma continuerà a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) In un’intervista rilasciata a Novella 2000,hato dei concorrenti delVip. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri ricopre infatti il ruolo di opinionista nella sesta edizione del reality show di Canale 5 (insieme a Sonia Bruganelli). Dapprimahato della “chimica artistica” fra: “Sono scettica all’idea che quello che c’è stato fra loro possa finire così. Avranno occasione di chiarirsi e nonche questo possa succedere in diretta. Il personaggio diè pronto a rinascere. Ha avuto uncontraccolpo e ora deve rimodellare i rapporti con gli altri, ma continuerà a ...

