Governo, si ragiona sulla stretta sui vaccinati: tamponi per lo stadio? (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'Italia aspetta le decisioni della cabina di regia governativa convocata per oggi. Sul tavolo le nuove misure restrittive alla luce della crescita dei contagi e del dilagare della variante Omicron. Anche lo sport potrebbe essere interessato. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l'ipotesi è già nota: aggiungere fra i requisiti per gli spettatori non più solo il super green pass ma anche un test negativo al tampone effettuato nelle 48 (per i test antigenici) o nelle 72 ore (per i molecolari) precedenti all'evento. Una soluzione di compromesso potrebbe essere quella di rendere necessario il tampone soltanto nel caso non si sia ancora fatta la terza dose. SportFace.

