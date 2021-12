Governo: mezz'ora di colloquio Draghi-Salvini, focus su bollette, Covid e Pnrr (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - E' terminato, dopo circa mezz'ora, l'incontro a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e il segretario della Lega, Matteo Salvini. "Durante il colloquio - viene spiegato in una nota di Palazzo Chigi - sono stati affrontati temi legati all'andamento della situazione epidemiologica, al Pnrr e al caro energia. L'incontro è stato anche l'occasione per lo scambio di auguri in vista delle festività". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - E' terminato, dopo circa'ora, l'incontro a Palazzo Chigi tra il premier Marioe il segretario della Lega, Matteo. "Durante il- viene spiegato in una nota di Palazzo Chigi - sono stati affrontati temi legati all'andamento della situazione epidemiologica, ale al caro energia. L'incontro è stato anche l'occasione per lo scambio di auguri in vista delle festività".

