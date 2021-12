Governo: all'odg del Cdm misure anti-Covid e milleproroghe (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, che dovrebbe iniziare a breve a Palazzo Chigi, reca all'ordine del giorno, oltre alle misure anti-Covid, anche il cosiddetto milleproroghe. Ecco, infatti, l'odg inviato da Palazzo Chigi: decreto legge contenente ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (Presidenza - Salute); decreto-legge su disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (Presidenza); decreto del Presidente della Repubblica: sul Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco) - Esame definitivo (Presidenza - Economia e finanze); Decreto legislativo sull'Istituzione dell'assegno unico e universale, in attuazione della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, che dovrebbe iniziare a breve a Palazzo Chigi, reca all'ordine del giorno, oltre alle, anche il cosiddetto. Ecco, infatti, l'odg inviato da Palazzo Chigi: decreto legge contenente ulterioriurgenti per il contenimento dell'epidemia da-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (Presidenza - Salute); decreto-legge su disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (Presidenza); decreto del Presidente della Repubblica: sul Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco) - Esame definitivo (Presidenza - Economia e finanze); Decreto legislativo sull'Istituzione dell'assegno unico e universale, in attuazione della ...

Advertising

CottarelliCPI : La proposta, subito smentita dal Governo, di prolungare il periodo di vacanze per la scuola in risposta all’aggrava… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: Il Presidente #Mattarella è la migliore guida all’interpretazione del ruolo di Presidente della… - fanpage : Ora è ufficiale, il Governo ha deciso. Le mascherine tornano obbligatorie all'aperto in tutta Italia, e per alcune… - v3rd3acqua : RT @byoblu: Il ministro dell'economia e della finanza Daniele Franco ha dichiarato che il governo Draghi ha intenzione di ratificare il MES… - RESTIFAR1 : @susy43279731 @LuigiAssecasa Le conferenze stampa del Capo dello Stato e del Capo del Governo sono eventi istituzio… -