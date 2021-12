Goggia riceve il Tricolore al Quirinale | “Simbolo di valori etici | è responsabilità”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma – E’ in piena corsa per la sua terza Coppa del Mondo in discesa libera Sofia, ma intanto pensa anche alle prossime Olimpiadi Invernali di Pechino, che in verità guidano il cammino della campione a cinque cerchi in specialità del 2018. Laha vinto in stagione per 5 volte e a meno di 100 punti in classifica generale, c’è l’amica Shiffrin a minacciare il sogno del tris. Intanto si programmano gli impegni olimpici e l’azzurra, plurimedagliata nello sci alpino italiano e atleta delle Fiamme Gialle, ha ricevuto questa mattina ildal Presidente della Repubblica (leggi qui). Se Bertagnolli porterà la bandiera alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di marzo (leggi qui), Sofia lo farà un mese prima per dare il via alle Olimpiadi della vincente Italia Team. Molto emozionata al, ha detto: “Presidente, ...