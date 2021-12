Gnocchetti contaminati | ritirati d’urgenza diverse marche famose

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un avviso di ritiro alimentare riguardante glialla sorrentina "4 Salti in padella" della Findus. I lotti oggetto del provvedimento sono L1319 e L2320, secondo quando diramato dai competenti uffici. Sarebbero statida allergeni del pesce e dei molluschi non dichiarati in etichetta, dunque con potenziali pericoli per la salute delle persone allergiche a pesci e molluschi. Il provvedimento è stato segnalato, oltre che da Findus, anche da Esselunga, Bennet, Unes, Coop, Tigros, Carrefour e ministero della Salute. Come è precisato dal Ministero, "il prodotto non deve essere consumato da soggetti allergici a pesce e molluschi. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 59 68 66, dal lunedì alla domenica dalle ore 09:00 alle 18:00, ...