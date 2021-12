Gli spazi Natale di Emergency (Di giovedì 23 dicembre 2021) Artigianato afgano, accessori realizzati in materiale riciclato, monili, ceramiche e manufatti provenienti da tutto il mondo, dolci e prelibatezze natalizie, giochi per bambini e, ancora, tante idee per sostenere il lavoro di Emergency a favore delle vittime della guerra e della povertà. Noi abbiamo visitato lo store di Via IV novembre 157b e ci è sembrato bellissimo perché acquistando oggetti e prodotti solidali e sostenibili è possibile dare un contributo a un’associazione italiana indipendente e neutrale, che offre cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Emergency promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Il suo impegno umanitario è possibile grazie al contributo di sostenitori e volontari come Daniela Rosa. Per informazioni ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Artigianato afgano, accessori realizzati in materiale riciclato, monili, ceramiche e manufatti provenienti da tutto il mondo, dolci e prelibatezze natalizie, giochi per bambini e, ancora, tante idee per sostenere il lavoro dia favore delle vittime della guerra e della povertà. Noi abbiamo visitato lo store di Via IV novembre 157b e ci è sembrato bellissimo perché acquistando oggetti e prodotti solidali e sostenibili è possibile dare un contributo a un’associazione italiana indipendente e neutrale, che offre cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Il suo impegno umanitario è possibile grazie al contributo di sostenitori e volontari come Daniela Rosa. Per informazioni ...

