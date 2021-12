Gli auguri di Papa Francesco alla curia | Siamo lebbrosi da guarire

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “Cari fratelli e sorelle, facendo memoria della nostra lebbra, rifuggendo le logiche della mondanità che ci privano di radici e di germogli, lasciamoci evangelizzare dall’umiltà del Bambino Gesù”, “per imparare a stare in ginocchio e adorare il Signore nella sua umiltà e non altri signori nella loro vuota opulenza”. E’ la chiosa del discorso tenuto daromana, tradizionale appuntamento dicembrino per “la presentazione deglinatalizi”, ma che dal 2013 più che dalle dolci melodie delle festività è accompagnato dalle tetre note di colonne sonore à “Lo Squalo” di Steven Spielberg. Ogni anno, infatti, ilconfessa cardinali e arcivescovi lì convenuti, accusandoli d’essere una volta mondani, un’altra malati di Alzheimer spirituali, un’altra ancora ponendoli davanti al bivio: ...