Gkn | Borgomeo ha acquisito stabilimento Firenze | “Fine del rischio licenziamenti”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Qf Spa (Gruppo) comunica di averil 100% di Gkn Driveline. “del. L’azienda ritira la messa in liquidazione. Viene ritirata l’impugnazione contro il ricorso vinto dai sindacati sulla vecchia procedura di licenziamento”, afferma in una nota il presidente Francesco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

, accordo fatto traDriveline, la società del fondo finanziario britannico Melrose che il 9 luglio ha chiuso lo stabilimento di semiassi di Campi e Francesco, l'imprenditore cui l'azienda si era rivolta per ...... è prevista la firma per il passaggio dell'azienda daDriveline Firenze , che fa capo al fondo finanziario inglese Melrose Industries , e l'imprenditore Francesco. Quest'ultimo, ...CAMPI BISENZIO - La giornata di oggi, giovedì 23 dicembre, è comunque una data "storica" per il nostro territorio. Oggi, infatti, finisce l'era della Gkn ...Oggi potrebbe essere il giorno della svolta per la Gkn. L’advisor Francesco Borgomeo firmerà formalmente questa mattina l’acquisto dell’azienda campigiana. Era stato promesso nell’ultima riunione al m ...