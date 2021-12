Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciati da un ristorante a Parigi: le reazioni (video) (Di giovedì 23 dicembre 2021) Negli ultimi giorni, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza fuori dall’Italia in prossimità del Natale. La coppia ha scelto di visitare i luoghi più suggestivi di Parigi: dal Louvre alla Tour Effeil. I Prelemi, però, hanno vissuto una piccola disavventura che poteva rovinare la loro permanenza in Francia. L’influencer ed il fidanzato sono stati cacciati da un ristorante prenotato e pagato qualche settimana prima per futili motivi. Ecco il loro racconto affidato ai rispettivi social: I francesi sono i peggiori, i più maleducati e cafoni. Siamo arrivati con mezz’ora di ritardo perché non trovavamo il posto e perché qua non si capisce niente oltretutto e ci hanno balzato e mandati via. Non ci hanno fatto ordinare con una ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 dicembre 2021) Negli ultimi giorni,hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza fuori dall’Italia in prossimità del Natale. La coppia ha scelto di visitare i luoghi più suggestivi di: dal Louvre alla Tour Effeil. I Prelemi, però, hanno vissuto una piccola disavventura che poteva rovinare la loro permanenza in Francia. L’influencer ed il fidanzato sono statida unprenotato e pagato qualche settimana prima per futili motivi. Ecco il loro racconto affidato ai rispettivi social: I francesi sono i peggiori, i più maleducati e cafoni. Siamo arrivati con mezz’ora di ritardo perché non trovavamo il posto e perché qua non si capisce niente oltretutto e ci hanno balzato e mandati via. Non ci hanno fatto ordinare con una ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : Per chi se la fosse persa ecco la nostra intervista con il Dott Costanzo e @carlottaquadri a @RadioR101 :) - ???????????? - GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Fariba Tehrani, Armanda Frassinetti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi! Giuli… - MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Maria Monsé, Flavia Vento, Emanuela Tittocchia e Denis Dosio! Giulia Salemi… - zazoomblog : Disavventura a Parigi per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Sono senza parole” - #Disavventura #Parigi #Giulia… - missanastasiaax : RT @prelemibr: ?? Chef Bruno Barbieri Antonino Cannavacciuolo, Giulia Salemi, Bruno Barbieri e Pierpaolo Pretelli hoje no Guess My Age, no… -