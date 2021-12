Giulia Ottonello esclusa da Sanremo 2022 si sfoga sui social (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lo sfogo di Giulia Ottonello Sono passati quasi 20 anni da quando Giulia Ottonello partecipò alla seconda edizione di Amici di Maria De Filippi. Da quel momento la cantante ha ottenuto un grande successo, e ha partecipato a numerosi musical. Come se non bastasse l’ex volto del talent show ha anche rilasciato diversi singoli, che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lo sfogo diSono passati quasi 20 anni da quandopartecipò alla seconda edizione di Amici di Maria De Filippi. Da quel momento la cantante ha ottenuto un grande successo, e ha partecipato a numerosi musical. Come se non bastasse l’ex volto del talent show ha anche rilasciato diversi singoli, che L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Ex vincitrice di Amici esclusa da Sanremo 2022: il duro sfogo - AllMusicItalia : La vincitrice della 2a edizione di #Amici, Giulia Ottonello , si è sfogata sui social. Anche quest'anno per lei nie… - supereroetv : Caterina Caselli non ti perdonerò mai il trattamento dato a Giulia Ottonello #SanremoGiovani -