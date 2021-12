Giudice Sportivo | un turno a Calhanoglu | salta Bologna-Inter

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Le decisioni deldopo la diciannovesima giornata della Serie A Dopo la diciannovesima giornata della Serie A, ultima del girone di andata oltre che del 2021, sono arrivate le decisioni delche ha fermato 8 giocatori che dunque salteranno i match della ventesima giornata. Tra questi c’è anche Hakan, ammonito contro il Torino, e che dunque non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per. Gli altri sette squalificati sono: Tessamann e Caldara (Venezia), Askildsen (Sampdoria), Dalbert (Cagliari), Freuler (Atalanta), Mario Rui (Napoli), Sturaro (Genoa).L'articolo proviene damagazine.

Sono otto i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo per una giornata dopo il 19° turno del campionato di Serie A: Francis Tessman e Mattia Caldara (Venezia), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Hakan Calhanoglu (Inter), Dalbert (Cagliari)...

Il giudice sportivo, nel comunicato ufficiale in cui sono elencati tutti i provvedimenti e ufficializzati i risultati delle partite, non ha assegnato la sconfitta a tavolino alla Salernitana.