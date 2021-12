Giudice Sportivo | gli squalificati per la 20ª giornata di Serie A

Advertising

CalcioWeb : #SerieA, le decisioni del giudice sportivo: tutti gli squalificati dopo la 19esima giornata - SEMPREFMILAN : RT @SkySport: Salernitana preannuncia ricorso per lo 0-3 con l'Udinese: giudice Serie A rinvia decisione #SkySport #Salernitana #SkySerieA… - TV7Benevento : Calcio: Salernitana preannuncia reclamo, giudice sportivo Serie A rinvia decisione... - sportli26181512 : Giudice sportivo, rinviata la decisione su Udinese-Salernitana: Giudice sportivo, rinviata la decisione su Udinese-… - falconhamada_90 : RT @SkySport: Salernitana preannuncia ricorso per lo 0-3 con l'Udinese: giudice Serie A rinvia decisione #SkySport #Salernitana #SkySerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Sportivo

Nessuna decisione è stata presa daldella Serie A su Udinese - Salernitana , partita della diciannovesima giornata di serie A che si sarebbe dovuta giocare martedì 21 dicembre alle 18.30 alla Dacia Arena ma che invece ...Nessuna decisione è stata presa daldi A su Udinese - Salernitana, partita non giocata per la mancata presentazione della squadra campana, fermata dalla Asl dopo i contagi Covid (4 in totale, tra staff e rosa). La ...La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ribalta la decisione del Giudice Sportivo: Gassino-Baveno Under 15 sarà si giocherà il 9 gennaio alle ore 10:30. La delibera è stata pubblicata sul comunicato ...Roma, 23 dic. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A non ha preso per il momento alcuna decisione in merito a Udinese-Salernitana, match della 19esima giornata, non disputato per l’assenza del ...