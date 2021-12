Giovani e lavoro: le priorità e i consigli per chi entra oggi nel mercato (Di giovedì 23 dicembre 2021) I Giovani sono stati tra i più colpiti dalla crisi del lavoro innescata dalla pandemia. E ora che il mercato è in ripresa, è importante sapersi muovere per cogliere le opportunità di crescita e rispondere al meglio alla domanda di lavoro generata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Andrea Malacrida, country manager del Gruppo Adecco in Italia, è intervenuto nel corso della kermesse “Live in Courmayeur” di Sky TG24 per condividere la propria visione sullo scenario occupazionale e offrire suggerimenti ai Giovani all’ascolto. Anzitutto ci sono i dati positivi sull’occupazione, secondo i quali da inizio anno si sono registrate 500mila nuove assunzioni. «Assistiamo a un recupero, dopo lo stop che ha caratterizzato i mesi centrali del 2020», ha spiegato Malacrida, «anche se ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Isono stati tra i più colpiti dalla crisi delinnescata dalla pandemia. E ora che ilè in ripresa, è importante sapersi muovere per cogliere le opportunità di crescita e rispondere al meglio alla domanda digenerata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Andrea Malacrida, country manager del Gruppo Adecco in Italia, è intervenuto nel corso della kermesse “Live in Courmayeur” di Sky TG24 per condividere la propria visione sullo scenario occupazionale e offrire suggerimenti aiall’ascolto. Anzitutto ci sono i dati positivi sull’occupazione, secondo i quali da inizio anno si sono registrate 500mila nuove assunzioni. «Assistiamo a un recupero, dopo lo stop che ha caratterizzato i mesi cli del 2020», ha spiegato Malacrida, «anche se ...

