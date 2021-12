Ginnastica artistica, Nicola Bartolini: la prodezza perpetua del campione del mondo – VIDEO (Di giovedì 23 dicembre 2021) Imperatore Celestiale. Il Templare che ha trovato un tesoro. Nicola Bartolini si è laureato campione del mondo al corpo libero lo scorso 23 ottobre, sfoderando un esercizio semplicemente encomiabile al quadrato in quel di Kitakyushu (Giappone) e mettendosi al collo una leggendaria medaglia d’oro, che al Bel Paese mancava in ambito maschile addirittura da 24 anni (Yuri Chechi nel 1997 agli anelli). Secondo italiano a fare suonare l’Inno di Mameli in ambito iridato nel secondo dopoguerra (l’altro era stato appunto il ribattezzato Signore degli Anelli). Una prodezza perpetua che resterà memorabile. Il sardo ha fatto la differenza con la sua proverbiale pulizia di esecuzione, venendo premiato con un complessivo 14.800 (6.2 il D Score). La differenza tra l’azzurro e tutti i suoi avversari è ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Imperatore Celestiale. Il Templare che ha trovato un tesoro.si è laureatodelal corpo libero lo scorso 23 ottobre, sfoderando un esercizio semplicemente encomiabile al quadrato in quel di Kitakyushu (Giappone) e mettendosi al collo una leggendaria medaglia d’oro, che al Bel Paese mancava in ambito maschile addirittura da 24 anni (Yuri Chechi nel 1997 agli anelli). Secondo italiano a fare suonare l’Inno di Mameli in ambito iridato nel secondo dopoguerra (l’altro era stato appunto il ribattezzato Signore degli Anelli). Unache resterà memorabile. Il sardo ha fatto la differenza con la sua proverbiale pulizia di esecuzione, venendo premiato con un complessivo 14.800 (6.2 il D Score). La differenza tra l’azzurro e tutti i suoi avversari è ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica Giorno del Dono, lo spettacolo di Natale dell'Enriques di Castelfiorentino Per la parte atletica hanno dato spettacolo Alice Colazilli e Senia Buti con il loro corpo libero di ginnastica artistica; Ginevra Borriello, Martina Barbieri e Alessandra Lepri con una loro ...

Un 2021 indimenticabile anche sui social network: il report annuale delle piattaforme federali Un treno che i Mondiali di artistica e di ritmica, a Kitakyushu, hanno continuato a trainare fino a ... il Grand Prix della Ginnastica (20 novembre) e la Festa delle Medaglie (17 dicembre). E con ...

Il 2021 della ginnastica artistica italiana The SportSpirit Ginnastica artistica, Nicola Bartolini: la prodezza perpetua del campione del mondo – VIDEO Imperatore Celestiale. Il Templare che ha trovato un tesoro. Nicola Bartolini si è laureato Campione del Mondo al corpo libero lo scorso 23 ottobre, sfoderando un esercizio semplicemente encomiabile a ...

Cesena, due giorni di grande sport insieme al Csi Si è svolto sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 il tanto atteso evento sportivo, denominato “NOI C.S.I. AMO” ed organi ...

