Giga illimitati per i già clienti TIM | nuova opzione da 2 | 99 euro al mese

Advertising

sven_again_ : @literalbepi Poi arriverà il Giga, con 100 sms e minuti illimitati ma solo verso Wind - mike20227857682 : Col #megapass chiamate sms e giga illimitati - mobileworld_it : Promo offerta mobile TIM: Giga Illimitati Red a 2,99€ al mese - mondomobileweb : Buone Feste da TIM: Giga Illimitati Red a 2,99 euro al mese ad alcuni clienti - AndreaPecchia1 : Quando aspetti la chiamata dall'Alto e invece è la Vodafone che ti offre Giga e minuti illimitati fino al 6 gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Giga illimitati

Nello specifico, il bundle messo a disposizione dell'utente dall' offerta Iliad80 include: minutiper effettuare chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa; sms ...Fastweb Mobile Minutiverso fissi e mobili nazionali e oltre 60 destinazioni all'estero (...dati è possibile acquistare 1 GB extra a 6 euro (massimo 10 GB al mese) o l'opzione 10per 6 ...In questo caso le offerte diventano ancora più vantaggiose, dal momento che parliamo di soli 5,99€ al mese per 50GB e 7,99€ al mese per 120GB. Se siete clienti di un operatore virtuale come Fastweb e ...L’operatore Tim ha appena lanciato delle nuove offerte per il periodo natalizio che saranno attivabili fino al prossimo 31 gennaio 2022 salvo cambiamenti nelle prossime settimane. I clienti selezionat ...