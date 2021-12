Giancarlo Magalli: «Adriana Volpe non ha mai lavorato tanto come da quando ha litigato con me» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tapiro d'oro a Giancarlo Magalli Adriana Volpe “non ha mai lavorato tanto come da quando ha litigato con me“. Giancarlo Magalli lo ha affermato con un tapiro d’oro in mano. Ricevendo l’ironico premio da Striscia la Notizia (il sesto della carriera) a motivo della condanna per diffamazione aggravata nei confronti dell’ex collega, il conduttore ha approfittato dell’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Raggiunto dal ‘tapiroforo’ Valerio Staffelli, il conduttore ha commentato così la decisione dei giudici riferita a una vicenda che risaliva al 2017, quando Giancarlo rilasciò un’intervista a Chi ritenuta diffamatoria dalla Volpe. “La ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tapiro d'oro a“non ha maidahacon me“.lo ha affermato con un tapiro d’oro in mano. Ricevendo l’ironico premio da Striscia la Notizia (il sesto della carriera) a motivo della condanna per diffamazione aggravata nei confronti dell’ex collega, il conduttore ha approfittato dell’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Raggiunto dal ‘tapiroforo’ Valerio Staffelli, il conduttore ha commentato così la decisione dei giudici riferita a una vicenda che risaliva al 2017,rilasciò un’intervista a Chi ritenuta diffamatoria dalla. “La ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe. Il conduttore ritenuto responsabile di diffamazione ag… - Corriere : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata: dovrà risarcire Adriana Volpe - SkyTG24 : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione: dovrà risarcire Adriana Volpe - infoitcultura : Giancarlo Magalli, Tapiro di Striscia e nuova stoccata ad Adriana Volpe/ 'Lavora da…' - MMastrantuono : RT @gionapeduzzi: Buon Natale da me e… Giancarlo Magalli #unaparoladitroppo -