Giacomo Urtis asfalta Jessica Selassiè: "Sei una capricciosa viziata, Alessandro…" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Giacomo Urtis è duro con Jessica Selassiè. Il medico estetico dei famosi è spietato con la principessa 27enne che si è presa una cotta per Alex Basciano e piange. La critica fortemente replicando a Sophie Codegoni che si lamenta. "Bambina capricciosa, il bonazzo non è entrato per lei, mica è suo!", sottolinea tagliente. "Jessica dice che io sto con Gianmaria, Miriana è fissa con Biagio e Lulù è con Manuel. E lei quando gira per la casa è sola. Si sente molto demotivata…", gli confida la Codegoni. Urtis ribatte velenoso. Come si sente sola? E gli altri? Ah, gli altri sono adulti? A me il suo sembra un capriccio, tipo vede gli altri fidanzati e dice 'lo voglio anche io', questo è un capriccio – sbotta Giacomo – Anche io vorrei stare qua con un ...

