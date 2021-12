Ghoulam: “Dobbiamo risolvere qualcosa. Sulle mie condizioni…” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Al termine di Napoli-Spezia, partita vinta dalla formazione ligure per 0-1, ha parlato anche l’esterno algerino Faouzi Ghoulam ai giornalisti presenti in zona mista. È stata analizzata la cocente sconfitta, viste le dinamiche con cui è arrivata, e infine Ghoulam ha anche parlato dell’obiettivo della squadra e svelato le parole del presidente De Laurentiis negli spogliatoi. “Abbiamo lasciato un po’ di energia mentale a Milano e purtroppo l’abbiamo pagata oggi. Il mister ci aveva detto che questa partita sarebbe stata molto più dura. Lo Spezia non ha fatto neanche un tiro in porta e abbiamo comunque perso, è già la seconda o terza volta che succede. Vuol dire che qualcosa da correggere c’è e Dobbiamo risolverla. Ora guardiamo avanti alle prossime partite e speriamo di fare una grande seconda parte di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Al termine di Napoli-Spezia, partita vinta dalla formazione ligure per 0-1, ha parlato anche l’esterno algerino Faouziai giornalisti presenti in zona mista. È stata analizzata la cocente sconfitta, viste le dinamiche con cui è arrivata, e infineha anche parlato dell’obiettivo della squadra e svelato le parole del presidente De Laurentiis negli spogliatoi. “Abbiamo lasciato un po’ di energia mentale a Milano e purtroppo l’abbiamo pagata oggi. Il mister ci aveva detto che questa partita sarebbe stata molto più dura. Lo Spezia non ha fatto neanche un tiro in porta e abbiamo comunque perso, è già la seconda o terza volta che succede. Vuol dire cheda correggere c’è erisolverla. Ora guardiamo avanti alle prossime partite e speriamo di fare una grande seconda parte di ...

