GfVip, la lettera di Alex Belli ai concorrenti nella casa: la ‘svista’ criticata dagli utenti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alex Belli è stato ufficialmente eliminato dalla casa del Gf Vip ma ha lo stesso voluto far recapitare un regalo e una lettera ai suoi compagni di avventura. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Samy svela la verità su Alex Belli e Delia: cosa li ha visti fare https://twitter.com/mettimileali/status/1473779912473554954La lettera è stata letta nella casa a voce alta da Davide Silvestri: “Nonostante io non sia fisicamente lì con voi, il mio cuore e le mie energie sono in ogni angolo di quella casa e sappiate che mi mancate tanto. A te Katia mia insegnante di rigore e di vita. A te David: mio compagno di creatività e leggerezza”. La lettera continua: “A te Manuel: mio consigliere con la forza di mille uomini. ... Leggi su funweek (Di giovedì 23 dicembre 2021)è stato ufficialmente eliminato dalladel Gf Vip ma ha lo stesso voluto far recapitare un regalo e unaai suoi compagni di avventura. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Samy svela la verità sue Delia: cosa li ha visti fare https://twitter.com/mettimileali/status/1473779912473554954Laè stata lettaa voce alta da Davide Silvestri: “Nonostante io non sia fisicamente lì con voi, il mio cuore e le mie energie sono in ogni angolo di quellae sappiate che mi mancate tanto. A te Katia mia insegnante di rigore e di vita. A te David: mio compagno di creatività e leggerezza”. Lacontinua: “A te Manuel: mio consigliere con la forza di mille uomini. ...

Advertising

infoitcultura : La lettera da parte di Alex - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - sissiari : RT @_unstoppablexx_: HA DAVVERO MANDATO UNA LETTERA PER AUGURARSI BUON COMPLEANNO DA SOLO E FAR METTERE LA SUA STATUETTA NEL PRESEPE ??????… - megghy0312 : RT @_unstoppablexx_: HA DAVVERO MANDATO UNA LETTERA PER AUGURARSI BUON COMPLEANNO DA SOLO E FAR METTERE LA SUA STATUETTA NEL PRESEPE ??????… - chiara_sciuto : RT @Marti__80: Alex è stato veramente carino stasera con questa lettera?????? Quanto manchi lì dentro man??? #gfvip #alexbelli #solex - B88285158 : direi che basta! Alex sei fuoriiiiii! La lettera da parte di Alex - Grande Fratello VIP | GFVIP 6:… -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip lettera GfVip, Manuel Bortuzzo e la lettera per Lulù Selassié: cosa c'era scritto? La love story tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembra aver preso il largo, finalmente senza ombre e in serenità. I fan ora vogliono sapere cosa c'è scritto nella lettera che Manuel aveva preparato per Lulù Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from Bensound.com

Rosalinda Cannavò vittima di vandalismo: 'ho rischiato di farmi male' Brutta disavventura per l'ex concorrente del GFVip L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ... Leggi anche Una vita: Aurelio e la minaccia dalla lettera Rosalinda spiega che la sua aut o non era l'...

La lettera da parte di Alex - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 Grande Fratello La lettera da parte di Alex - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 Dopo l’elogio sentito ai suoi compagni, Alex è riuscito ad entrare, ancora una volta, nel cuori di tutti i VIP; tant’è che Katia approfitta per ringraziarlo e ricambiare gli auguri di buone feste. Un ...

GF Vip, la lettera di Alex Belli Non si sa se Alex Belli voglia rientrare dentro la Casa del Grande Fratello Vip, di sicuro ha voluto mandare un nuovo messaggio, un pensiero positivo a ...

La love story tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembra aver preso il largo, finalmente senza ombre e in serenità. I fan ora vogliono sapere cosa c'è scritto nellache Manuel aveva preparato per Lulù Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from Bensound.comBrutta disavventura per l'ex concorrente delL'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ... Leggi anche Una vita: Aurelio e la minaccia dallaRosalinda spiega che la sua aut o non era l'...Dopo l’elogio sentito ai suoi compagni, Alex è riuscito ad entrare, ancora una volta, nel cuori di tutti i VIP; tant’è che Katia approfitta per ringraziarlo e ricambiare gli auguri di buone feste. Un ...Non si sa se Alex Belli voglia rientrare dentro la Casa del Grande Fratello Vip, di sicuro ha voluto mandare un nuovo messaggio, un pensiero positivo a ...