GfVip, Adriana Volpe punta il dito contro Manuel e Lulù: l’accusa di strategia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe punta il dito contro Manuel e Lulù: ecco di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità Uno dei reality più seguiti dal pubblico italiano è proprio il Grande Fratello Vip, la casa più spiata d’Italia dove i concorrenti all’interno dello stesso programma condividono la loro vita 24 ore L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 23 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip,il: ecco di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità Uno dei reality più seguiti dal pubblico italiano è proprio il Grande Fratello Vip, la casa più spiata d’Italia dove i concorrenti all’interno dello stesso programma condividono la loro vita 24 ore L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

IsaeChia : Giancarlo Magalli riceve il Tapiro d’oro dopo la condanna nel processo con Adriana Volpe e lancia una nuova stilett… - anna_rattenni : RT @perotta_carmen: Ho trovato una piccola intervista di Sole prima del gf. Dove le dicono con quale vip delle precedenti edizioni avrebbe… - Soleil_gremlins : RT @DioBenedicaMe: Qualcuno dica ad Adriana Volpe che quella che gioca la carta della vittima costantemente da tre mesi è Miriana, non Sole… - perotta_carmen : Ho trovato una piccola intervista di Sole prima del gf. Dove le dicono con quale vip delle precedenti edizioni avre… - MartinaParise5 : RT @manilasunshinee: MANILA NON HA MAI RICEVUTO UN AEREO PER FAVORE?? #gfvip #miriana #soleil #sophie #manuel #carmen #biagio #valeria #gia… -