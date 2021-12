GF Vip, “Sei una persona che mi prende molto di testa”: il vippone apre il suo cuore, cosa succederà (Di giovedì 23 dicembre 2021) GF Vip, il vippone apre il suo cuore: “sei una persona che mi prende molto di testa”, chissà cosa succederà tra i due. Nella casa del Grande Fratello Vip continua la conoscenza tra i vipponi, specialmente con i nuovi arrivati. L’attenzione nelle ultime ore si è concentrata su due concorrenti che sembrano avere un’affinità particolare. L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 23 dicembre 2021) GF Vip, ilil suo: “sei unache midi”, chissàtra i due. Nella casa del Grande Fratello Vip continua la conoscenza tra i vipponi, specialmente con i nuovi arrivati. L’attenzione nelle ultime ore si è concentrata su due concorrenti che sembrano avere un’affinità particolare. L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Jessiccuccia36 : Adesso lo dico anche io Sophie per me tu non sei matura sei solo una falsona ai preso in giro Jessica e Gianmaria… - InLovewithJJ : @_yuta_a_ MA IO SONO TE E TU SEI ME COME TI PERMETTI DI METTERMI IN FILA AO io c'ho il biglietto VIP - Kobanalk : Non sei sola! Grande Fratello VIP 2 GFVIP 1 2 - vipp_mod : @MinutemanItaly Se da VIP parli di eventi avversi o danni su te stesso sei fuori dal lavoro, poi in Rai.... quindi tutti zitti - B88285158 : direi che basta! Alex sei fuoriiiiii! La lettera da parte di Alex - Grande Fratello VIP | GFVIP 6:… -